Украина

Специалист похвалил своих футболистов после матча.

Главный тренер киевского динамо Мирча Луческу прокомментировал победу над Металлистом 1925 в рамках УПЛ (0:2).

"Я поздравил после игры тренера Металлиста 1925, потому что я смотрел, анализировал игру этой команды — она смотрится, играет зрелищно, хорошо комбинирует, выходит через пас из обороны, используя сильные стороны нападающих, которые быстры, техничны, индивидуально сильны. Они быстро выбегают в контратаки. Это важные факторы, которыми обладает эта команда. В остальном я очень доволен нашей игрой, нашей командой".

"Первый тайм был для нас сложным — соперник хорошо оборонялся, не давал нам простора, не давал свободных зон. Мы создали несколько моментов благодаря позиционным атакам, но этого было мало. В перерыве я сделал кое-какие коррективы, и ребята стали играть по-другому, начали быстрее двигаться, благодаря чему наше преимущество стало ещё большим и воплотилось в два забитых мяча, хотя голов могло быть и больше".

"Также я доволен игроками, которые заменили наших травмированных — Беседина, Попова, Буяльского, а также дисквалифицированного Шапаренко. Для этого и есть команда — чтобы были игроки, способные заменить друг друга , поддерживали хороший уровень мотивации и конкуренции.

Какая ситуация с Буяльским? К сожалению, во время каждого выезда в сборные кто-то травмируется. Он травмировался во время игры в Казахстане на синтетике. Завтра будет первая его тренировка в общей группе, во время которой мы увидим, в каком он состоянии", — сказал Луческу.