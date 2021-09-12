Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Колосом и Мариуполем.

Очередная тренерская отставка в нашем чемпионате произошла аккурат к началу международной паузы, поэтому предстоящая игра станет первой пробой пера для новоиспеченного наставника "колосков" Сергея Кузнецова.

Колос — Мариуполь

Воскресенье, 12 сентября, 17:00. Колос, Ковалевка. Геннадий Серпутько (Одесса) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Руслан Костышин так и не смог вывести свою команду из крутого пике, которое ознаменовалось еще и потерей для нашей страны одного из возможных представителей на групповом этапе еврокубков. Колос в начале сезона показывал плохие результаты как с точки зрения набранных очков на внутренней арене, так и проваливался по достаточно банальному показателю по забитым голам. Всего два результативных удара за пять сыгранных командой из Ковалевки матчей — худший показатель в лиге на данный момент, и даже те же соперники по предстоящей игре поражали чужие ворота в четыре раза чаще, хотя и очков имеют в пять раз меньше.

Как итог, "колоски" стали очередным представителем нашего "элитного" первенства, который был вынужден поблагодарить главного тренера за выполненную работу, и отправить того в отставку. Сергей Кузнецов, которому вручили должность исполняющего обязанности наставника команды, прекрасно знаком коллективу, так как работает в клубе с 2016-го года, до этого завершив в нем свою профессиональную карьеру. Однако, отсутствие опыта подобной деятельности у наставника может сыграть злую шутку с результатами выступлений команды, которая и так находится в глубоком кризисе.

Впрочем, если не набирать очки в матче против Мариуполя, то где вообще их можно набирать? От этой логики лишь в стартовом туре отступили игроки ПФК Львов (1:1), а вот пять последующих соперников, среди которых лишь черниговская Десна (1:2) и луганская Заря (3:4) выглядели непреодолимой силой, были менее благосклонны к коллективу Остапа Маркевича.

Наставнику "приазовцев" пришлось в очередной раз перекраивать команду под новоприбывших на правах аренды из донецкого Шахтера футболистов, однако результатов с молодыми исполнителями добиваться у наставника как-то не получается. Ситуация в турнирной таблице для команды не выглядит критичной, однако ее календарь на осеннюю часть сезона совершенно не выглядит таким, где получится исправно набирать очки.

История противостояний

Всего матчей: 9 (4 победы Колоса, 1 ничья, 4 победы Мариуполя)

На поле Колоса: 6 (3 победы Колоса, 1 ничья, 2 победы Мариуполя)

Разница забитых и пропущенных голов: 10-10

Самый результативный матч: победа Колоса 4:1 (2021)