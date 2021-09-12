Украина
12 сентября 2021, 19:02
Мариуполь неожиданно обыграл Колос
Коллектив Остапа Маркевича испортил дебютный матч наставнику соперников.
Колос — Мариуполь, фото УПЛ
12 сентября 2021, 19:02
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Мариуполь 1:3
Голы: Лысенко, 72 — Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26
Колос: Маханьков — Ром, Петров, Черноморец, Золотов — Милько — Ильин, Чурко (Костышин, 70), Богданов, Кариока (Ренан, 58) — Ситчинава (Лысенко, 58).
Мариуполь: Кудрик — Стасюк, Удод, Меличенко, Драмбаев (Холод, 10) — Чех — Кащук (Свитюха. 59), Мишнев (Петерман, 70), Шостак (Клименко, 46), Топалов — Кулаков (Вьюнник, 59).
Предупреждения: Петров, Черноморец , Золотов, Лысенко, Ром, Костышин — Чех, Кулаков, Клименко, Вьюнник.