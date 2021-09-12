Украина
12 сентября 2021, 21:26
Ворскла и Десна сыграли вничью в результативном поединке
Все забитые мячи матча уместил в себя первый тайм поединка.
Ворскла — Десна, фото ФК Ворскла Полтава
12 сентября 2021, 21:26
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ворскла — Десна 2:2
Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 — Волошин, 26, Безбородько, 32.
Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Бондаренко, Якубу (Яворский, 46) — Скляр (Вакула, 59, Кравчук, 84), Пуцлин, Челядин, Тилль — Рангел (Пешич, 68), Степанюк.
Десна: Мысак — Жук, Цымбалюк, Селин, Картушов — Домбровский, Завийский — Волошин (Калитвинцев, 46), Тотовицкий, Болбат (Ковтун, 88) — Безбородько.
Предупреждения: Тилль, Бондаренко — Селин, Волошин, Картушов, Завийский, Цымбалюк