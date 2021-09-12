Украина

Ворскла и Десна сыграли вничью в результативном поединке

Все забитые мячи матча уместил в себя первый тайм поединка.

Ворскла — Десна, фото ФК Ворскла Полтава

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Ворскла — Десна 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 — Волошин, 26, Безбородько, 32.



Ворскла: Ризнык — Пердута, Чеснаков, Бондаренко, Якубу (Яворский, 46) — Скляр (Вакула, 59, Кравчук, 84), Пуцлин, Челядин, Тилль — Рангел (Пешич, 68), Степанюк.



Десна: Мысак — Жук, Цымбалюк, Селин, Картушов — Домбровский, Завийский — Волошин (Калитвинцев, 46), Тотовицкий, Болбат (Ковтун, 88) — Безбородько.



Предупреждения: Тилль, Бондаренко — Селин, Волошин, Картушов, Завийский, Цымбалюк