Украина

Наставник Десны прокомментировал исход матча против Ворсклы.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна сумела в волевом стиле сыграть вничью против полтавской Ворсклы на ее поле (2:2).

Ворскла — Десна 2:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "северян" Александр Рябоконь подвел итоги данному противостоянию в исполнении его команды.

"Можно сказать, что в целом была достаточно равная игра. Дебют матча Десна полностью провалила. Наверное, это были отголоски двух предыдущих игр. Закономерно, что соперники смогли отметиться дважды на этом фоне. Правда, не совсем закономерно, что забивали они именно при контратаках, хотя имели позиционное преимущество.

Однако, потом сумели собраться, молодцы. Во втором тайме более интересно выглядели в атаке, были моменты как у нас, так и у соперников. Учитывая, что мы уступали и по игре, и по результату в дебюте матча, то, конечно, заработали, заслужили три очка своей игрой после двух пропущенных мячей.

Как и всегда, у нас получилась боевая игра на характере против Ворсклы", — подытожил украинский специалист.

В следующем туре черниговская Десна проведет домашний поединок против львовского Руха.