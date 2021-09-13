Стали известны стартовые составы команд для поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ровенский Верес и ПФК Львов.
Эрнест, фото УПЛ
13 сентября 2021, 19:00
Заключительным матчем седьмого тура украинской Премьер-лиги станет противостояние в Луцке между ровенским Вересом и ПФК Львов.
Юрий Вирт, после победы над Десной (4:0), не стал менять стартовый состав своей команды.
В то же самое время, Олег Дулуб своей первой расстановкой во главе львовян решил предоставить место в стартовом составе Чиряку, а также отправив на острие атаки Ныча.
Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров — Е. Пасич, Панасенко, Г. Пасич — Сергийчук.
Запасные: Кичак, Махнев, Гук, Полюлях, Петько, Тимофеенко, Гечев, Шестаков.
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Эрнест, Грисьо, Ременяк, Шина, Зозуля, Сорокин.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Романчук, Махмутович, Якимец — Довгий, Брикнер, Чиряк — Политыло, Альваро — Ныч.
Матч Верес — ПФК Львов начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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