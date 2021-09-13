Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Верес в рамках поединка седьмого тура чемпионата Украины принимал на своем поле ПФК Львов и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Валерий Кучеров в начале второй половины игры.

Обзор матча:

Верес — ПФК Львов 1:0

Голы: Кучеров, 53



Верес: Когут — Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов — Клец, Кучеров (Полюлях, 76) — Е. Пасич (Тимофеенко, 66), Панасенко (Петько, 85), Г. Пасич — Сергийчук (Шестаков, 85).



ПФК Львов: Ильющенков — Бусько (Зозуля, 75), Романчук, Махмутович, Якимец — Довгий, Брикнер, Чиряк — Политыло (Шина, 61), Альваро (Эрнест, 52) — Ныч (Грисьо, 75).



Предупреждения: Г. Пасич, Шестаков — Якимец, Чиряк, Довгий, Эрнест.