Football.ua рассказывает о том, что происходило в 7-м туре УПЛ.
Шахтер - Днепр-1
14 сентября 2021, 13:30
Открывал тур матч между Александрией и Ингульцом. Сильнее оказались александрийцы 1:0
В субботу первый неожиданный результат принесло противостояние Руха и Зари. Львовский клуб сумел сыграть вничью с фаворитом 1:1. После этого Динамо обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0. Ровно с таким же счетом Шахтер обыграл Днепр-1.
В воскресенье украинские зрители увидели две боевые ничьи 2:2. С таким счетом закончилось противостояние Миная и Черноморца, а также встреча Ворсклы и Десны. В этот же день Мариуполь обыграл Колос 3:1.
Закрывал тур поединок между Вересом и Львовом. Ровенский клуб добыл минимальную победу 1:0.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 7-Й ТУР
10 СЕНТЯБРЯ 2021
11 СЕНТЯБРЯ 2021
12 СЕНТЯБРЯ 2021
13 СЕНТЯБРЯ 2021
Принципиальное дерби
Постепенно противостояние Ингульца и Александрии превращается в самое настоящее дерби. В этом поединке обе команды действовали достаточно осторожно, но все-таки Александрия создала больше возможностей для взятия ворот и абсолютно заслуженно победила. Отмечаем гол Сергея Гриня, который прошлый сезон безвылазно просидел за пределами заявки луганской Зари.
Закрытый футбол Кучука
Леонид Кучук вернулся в Рух и львовский клуб сразу же преобразился. Теперь присутствует дисциплина и стройность мысли. Рух становится максимально противной и неприятной командой, которая здорово организованна сзади и в любой момент готова выскочить в свою контратаку, а также найти свой момент на стандарте.
Рух сумел забить первым. Борячук обокрал Вернидуба и забил действительно классный гол. Все оставшееся время Заря предпринимала попытки отыграться и на 7-й минуте таки смогла, но не более.
Легкая прогулка в Харькове
Матчи Шахтера и Динамо в субботу с одинаковыми счетами – 2:0. Но те, кто видел эти игры, то согласиться с тем, что по своему характеру это было два кардинально разных поединка. Динамовцы просто не заметили своего соперника на поле в Харькове. У столичных футболистов в этом поединке получалось действительно многое, а вот реализация немного подводила. 28 ударов по воротам Металлиста 1925, xG равен 3,6, а голов всего 2.
Днепр-1 выглядел неплохо, но ему это не помогло в матче с Шахтером
А вот Шахтер в матче с Днепром-1 вполне мог и не досчитаться очков. "Горняки" мощно начали, но после классного гола Фернандо сбавили обороты и стали играть в "эконом-режиме". Днепр-1 создал более чем достаточно моментов, чтобы наказать Шахтер за такое отношение, но реализация команды Игора Йовичевича было в этот день на крайне низком уровне.
В концовке поединка Шахтер усилил игру своими заменами и нашел еще один забитый гол. В этот момент победитель противостояния стал известен.
Одесситы по-прежнему много забивают и много пропускают
Какой же непредсказуемый нынче Черноморец. Одесситы в этом чемпионате забили уже 9 голов. Из команд из нижней части турнирной таблицы больше только у Мариуполя – 11, а вот пропустил Черноморец вообще больше всех – 18 голов. Вот и в матче против Миная фестиваль продолжился. На 54-й минуте Минай вел со счетом 2:0 и многие специалисты уже считали игру закрытой, но Черноморец сумел отыграться. Более того, если посмотреть на количество и качество голевых моментов, то команда Юрия Мороза вполне могла рассчитывать и на победу в этом матче.
Камбэк Десны в тяжелом матче
Практически аналогичная ситуация как в матче Черноморца с Минаем произошла и в матче Ворсклы с Десной. Только теперь в роли отыгрывающийся команды была Десна. Разница лишь в том, что все свои голы команды забили еще в первом тайме. Ворскла больше владела мячом и возможно больше заслужила эту победу, но финальный свисток зафиксировал 2:2 на стадионе имени Бутовского.
Колос продолжает "трусить"
Команда из Ковалевки пошла на кардинальные меры и сменила главного тренера. Ожидаемо, что руководство ожидало эмоциональной встряски своей команды и заработанных баллов с командой с последней строчки турнирной таблицы.
Получилось все совсем иначе. Мариуполь без особого напряга оформил свое превосходство и добыл легкую победу над Колосом, а наставник "азовцев" Остап Маркевич после поединка не назвал эту игру лучшей и не особо излучал удовлетворенность результатом.
Верес догоняет Зарю в турнирной таблице
Вот кто уж точно превосходит все самые смелые ожидания, так это Верес. Дебютант УПЛ начинал этот сезон очень осторожно и "прощупывал" элитный дивизион страны. Сейчас уже видимо адаптировался и одерживает третью победу в ряд, оформляя тем самым очень неплохую серию.
В матче против Львова Верес очень бережно отнесся к своим моментам. Кучеров забил очень хороший гол, продемонстрировав свое мастерство. Этого преимущества Вересу хватило, чтобы довести поединок до победного конца.
Статистика игроков
На данный момент целый ряд футболистов имеют в своем активе по 5 забитых голов: Безбородько, Буяльский, Степанюк, Кулаков, Траоре, Цыганков.
В лидерах в гонке ассистентов по-прежнему Тилль и Калитвинцев – по 4 ассиста в активе.
Турнирная таблица
Шахтер вышел на чистое второе место, Динамо по-прежнему первое. Мариуполь покинул последнюю строчку, а Верес догнал по очкам луганскую Зарю.
|#
|
|14 СЕНТЯБРЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|7
|6
|1
|0
|22
|2
|20
|19
|2
|
|Шахтер
|7
|5
|1
|1
|14
|4
|10
|16
|3
|
|Александрия
|7
|4
|2
|1
|8
|5
|3
|14
|4
|
|Днепр-1
|7
|4
|1
|2
|12
|8
|4
|13
|5
|
|Десна
|7
|4
|1
|2
|11
|12
|-1
|13
|6
|
|Ворскла
|7
|3
|3
|1
|13
|7
|6
|12
|7
|
|Заря
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|4
|11
|8
|
|Верес
|7
|3
|2
|2
|8
|7
|1
|11
|9
|
|Рух
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
|10
|
|Ингулец
|7
|2
|1
|4
|8
|12
|-4
|7
|11
|
|Минай
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|-2
|6
|12
|
|Металлист 1925
|7
|2
|0
|5
|6
|12
|-6
|6
|13
|
|Колос
|6
|1
|2
|3
|3
|12
|-9
|5
|14
|
|Черноморец
|7
|1
|2
|4
|9
|18
|-9
|5
|15
|
|Мариуполь
|7
|1
|1
|5
|11
|16
|-5
|4
|16
|
|ПФК Львов
|7
|0
|2
|5
|4
|13
|-9
|2
Следующий тур
8-й тур достаточно посредственный. В этом туре нет особо интересных противостояний лидеров. Да, интересно будет посмотреть на игры: Динамо против Александрии, Днепр-1 против Вереса, Десна – Рух. Также отмечаем "интереснейшее" противостояние Мариуполь – Шахтер.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8-Й ТУР
17 СЕНТЯБРЯ 2021
18 СЕНТЯБРЯ 2021
19 СЕНТЯБРЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua