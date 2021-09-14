Украина

Football.ua рассказывает о том, что происходило в 7-м туре УПЛ.

Открывал тур матч между Александрией и Ингульцом. Сильнее оказались александрийцы 1:0

В субботу первый неожиданный результат принесло противостояние Руха и Зари. Львовский клуб сумел сыграть вничью с фаворитом 1:1. После этого Динамо обыграло Металлист 1925 со счетом 2:0. Ровно с таким же счетом Шахтер обыграл Днепр-1.

В воскресенье украинские зрители увидели две боевые ничьи 2:2. С таким счетом закончилось противостояние Миная и Черноморца, а также встреча Ворсклы и Десны. В этот же день Мариуполь обыграл Колос 3:1.

Закрывал тур поединок между Вересом и Львовом. Ровенский клуб добыл минимальную победу 1:0.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 7-Й ТУР

Принципиальное дерби

Постепенно противостояние Ингульца и Александрии превращается в самое настоящее дерби. В этом поединке обе команды действовали достаточно осторожно, но все-таки Александрия создала больше возможностей для взятия ворот и абсолютно заслуженно победила. Отмечаем гол Сергея Гриня, который прошлый сезон безвылазно просидел за пределами заявки луганской Зари.

Закрытый футбол Кучука

Леонид Кучук вернулся в Рух и львовский клуб сразу же преобразился. Теперь присутствует дисциплина и стройность мысли. Рух становится максимально противной и неприятной командой, которая здорово организованна сзади и в любой момент готова выскочить в свою контратаку, а также найти свой момент на стандарте.

Рух сумел забить первым. Борячук обокрал Вернидуба и забил действительно классный гол. Все оставшееся время Заря предпринимала попытки отыграться и на 7-й минуте таки смогла, но не более.

Легкая прогулка в Харькове

Матчи Шахтера и Динамо в субботу с одинаковыми счетами – 2:0. Но те, кто видел эти игры, то согласиться с тем, что по своему характеру это было два кардинально разных поединка. Динамовцы просто не заметили своего соперника на поле в Харькове. У столичных футболистов в этом поединке получалось действительно многое, а вот реализация немного подводила. 28 ударов по воротам Металлиста 1925, xG равен 3,6, а голов всего 2.

Днепр-1 выглядел неплохо, но ему это не помогло в матче с Шахтером

А вот Шахтер в матче с Днепром-1 вполне мог и не досчитаться очков. "Горняки" мощно начали, но после классного гола Фернандо сбавили обороты и стали играть в "эконом-режиме". Днепр-1 создал более чем достаточно моментов, чтобы наказать Шахтер за такое отношение, но реализация команды Игора Йовичевича было в этот день на крайне низком уровне.

В концовке поединка Шахтер усилил игру своими заменами и нашел еще один забитый гол. В этот момент победитель противостояния стал известен.

Одесситы по-прежнему много забивают и много пропускают

Какой же непредсказуемый нынче Черноморец. Одесситы в этом чемпионате забили уже 9 голов. Из команд из нижней части турнирной таблицы больше только у Мариуполя – 11, а вот пропустил Черноморец вообще больше всех – 18 голов. Вот и в матче против Миная фестиваль продолжился. На 54-й минуте Минай вел со счетом 2:0 и многие специалисты уже считали игру закрытой, но Черноморец сумел отыграться. Более того, если посмотреть на количество и качество голевых моментов, то команда Юрия Мороза вполне могла рассчитывать и на победу в этом матче.

Камбэк Десны в тяжелом матче

Практически аналогичная ситуация как в матче Черноморца с Минаем произошла и в матче Ворсклы с Десной. Только теперь в роли отыгрывающийся команды была Десна. Разница лишь в том, что все свои голы команды забили еще в первом тайме. Ворскла больше владела мячом и возможно больше заслужила эту победу, но финальный свисток зафиксировал 2:2 на стадионе имени Бутовского.

Колос продолжает "трусить"

Команда из Ковалевки пошла на кардинальные меры и сменила главного тренера. Ожидаемо, что руководство ожидало эмоциональной встряски своей команды и заработанных баллов с командой с последней строчки турнирной таблицы.

Получилось все совсем иначе. Мариуполь без особого напряга оформил свое превосходство и добыл легкую победу над Колосом, а наставник "азовцев" Остап Маркевич после поединка не назвал эту игру лучшей и не особо излучал удовлетворенность результатом.

Верес догоняет Зарю в турнирной таблице

Вот кто уж точно превосходит все самые смелые ожидания, так это Верес. Дебютант УПЛ начинал этот сезон очень осторожно и "прощупывал" элитный дивизион страны. Сейчас уже видимо адаптировался и одерживает третью победу в ряд, оформляя тем самым очень неплохую серию.

В матче против Львова Верес очень бережно отнесся к своим моментам. Кучеров забил очень хороший гол, продемонстрировав свое мастерство. Этого преимущества Вересу хватило, чтобы довести поединок до победного конца.

Статистика игроков

На данный момент целый ряд футболистов имеют в своем активе по 5 забитых голов: Безбородько, Буяльский, Степанюк, Кулаков, Траоре, Цыганков.

В лидерах в гонке ассистентов по-прежнему Тилль и Калитвинцев – по 4 ассиста в активе.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ



Турнирная таблица

Шахтер вышел на чистое второе место, Динамо по-прежнему первое. Мариуполь покинул последнюю строчку, а Верес догнал по очкам луганскую Зарю.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 7 6 1 0 22 2 20 19 2 Шахтер 7 5 1 1 14 4 10 16 3 Александрия 7 4 2 1 8 5 3 14 4 Днепр-1 7 4 1 2 12 8 4 13 5 Десна 7 4 1 2 11 12 -1 13 6 Ворскла 7 3 3 1 13 7 6 12 7 Заря 7 3 2 2 13 9 4 11 8 Верес 7 3 2 2 8 7 1 11 9 Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 10 Ингулец 7 2 1 4 8 12 -4 7 11 Минай 6 1 3 2 5 7 -2 6 12 Металлист 1925 7 2 0 5 6 12 -6 6 13 Колос 6 1 2 3 3 12 -9 5 14 Черноморец 7 1 2 4 9 18 -9 5 15 Мариуполь 7 1 1 5 11 16 -5 4 16 ПФК Львов 7 0 2 5 4 13 -9 2

Следующий тур

8-й тур достаточно посредственный. В этом туре нет особо интересных противостояний лидеров. Да, интересно будет посмотреть на игры: Динамо против Александрии, Днепр-1 против Вереса, Десна – Рух. Также отмечаем "интереснейшее" противостояние Мариуполь – Шахтер.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8-Й ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua