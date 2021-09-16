Украина

Жители США, Канады, Великобритании и Польши смогут увидеть украинское Класико.

Увидеть в прямом эфире трансляцию матча за Суперкубок Украины смогут увидеть не только жители нашей страны — утверждает официальный сайт УПЛ.

Матч между Динамо и Шахтером с украинским комментарием можно будет посмотреть с помощью системы pay-per-view в США, Канаде, Великобритании и Польше.

Стоимость трансляции составит 5 долларов США. Ссылка для регистрации размещена на сайте Премьер-лиги.

Матч за суперкубок Украины Динамо — Шахтер состоится 22 сентября в 21:00 по киевскому времени.