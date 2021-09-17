Команды УПЛ узнали арбитров на бдижайший тур чемпионата Украины.
Юрий Иванов, фото ФК Металлист 1925
17 сентября 2021, 14:40
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины сезона-2021/22.
17.09.2-21
Десна — Рух
Чернигов, Стадион им. Гагарина 19:30. Арбитр — Новохатний В.В. (Киев), ассистенты арбитра — Приступа С.А. (Черкасская область), Петраков Е.А. (Киев), четвертый арбитр — Копиевский В.В. (Кропивницкий).
18.092021
Ингулец — Колос
Кропивницкий. Стадион Зирка. 14:00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра — Коротин В.И. (Киев), Скобля В.С. (Киев), четвертый арбитр — Омельченко А.М. (Славянск).
Мариуполь — Шахтер
Коваливка. Стадион Колос. 17:00. Арбитр — Иванов Ю.В. (Донецкая область), ассистенты арбитра — Сердюк Д.О. (Полтава), Романов Д.М. (Днепр), четвертый арбитр — Панчишин Д.И. (Харьков).
Днепр-1 — Верес
Днепр. Стадион Днепр-Арена. 17:00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М., четвертый арбитр — Бондаренко Д.Е. (Одесса).
Динамо — Александрия
Киев. НСК Олимпийский. 19:30. Арбитр — Кривушкин Д.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Жуков А.В. (Харьков), Матяж В,В. (Донецк), четвертый арбитр — Серпутько Г.О. (Одесса).
19.09.2021
Ворскла — Минай
Полтава. Стадион Ворскла им.Бутовского. 17:00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков), ассисиенты арбитра – Стрилецкая М.С. (Сумы), Грушко С.А. (Киевская область), четвертый арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск).
Заря — Черноморец
Запорожье. Стадион Славутич-Арена 19:30. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев), ассистенты арбитра — Высоцкий В.А. (Запорожье), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр — Блавацкий Р.А. (Львов).
Львов — Металлист 1925
Львов. Стадион Арена Львов. 19:30. Арбитр — Балакин Н.А. (Киевская область), ассистенты арбитра — Гашков Е.Л. (Черновцы), Миронов А.В. (Полтава), четвертый арбитр — Дердо А.В. (Черноморск).