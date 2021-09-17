Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 8-го тура чемпионата Украины сезона-2021/22.

17.09.2-21

Десна — Рух

Чернигов, Стадион им. Гагарина 19:30. Арбитр — Новохатний В.В. (Киев), ассистенты арбитра — Приступа С.А. (Черкасская область), Петраков Е.А. (Киев), четвертый арбитр — Копиевский В.В. (Кропивницкий).

18.092021

Ингулец — Колос

Кропивницкий. Стадион Зирка. 14:00. Арбитр – Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра — Коротин В.И. (Киев), Скобля В.С. (Киев), четвертый арбитр — Омельченко А.М. (Славянск).

Мариуполь — Шахтер

Коваливка. Стадион Колос. 17:00. Арбитр — Иванов Ю.В. (Донецкая область), ассистенты арбитра — Сердюк Д.О. (Полтава), Романов Д.М. (Днепр), четвертый арбитр — Панчишин Д.И. (Харьков).

Днепр-1 — Верес

Днепр. Стадион Днепр-Арена. 17:00. Арбитр — Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра – Марченко Д.Г. (Чернигов), Ермоленко Р.М., четвертый арбитр — Бондаренко Д.Е. (Одесса).

Динамо — Александрия

Киев. НСК Олимпийский. 19:30. Арбитр — Кривушкин Д.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Жуков А.В. (Харьков), Матяж В,В. (Донецк), четвертый арбитр — Серпутько Г.О. (Одесса).

19.09.2021

Ворскла — Минай

Полтава. Стадион Ворскла им.Бутовского. 17:00. Арбитр — Монзуль К.В. (Харьков), ассисиенты арбитра – Стрилецкая М.С. (Сумы), Грушко С.А. (Киевская область), четвертый арбитр — Романюк А.М. (Ивано-Франковск).

Заря — Черноморец

Запорожье. Стадион Славутич-Арена 19:30. Арбитр — Арановский Е.А. (Киев), ассистенты арбитра — Высоцкий В.А. (Запорожье), Скрипка А.М. (Кропивницкий), четвертый арбитр — Блавацкий Р.А. (Львов).

Львов — Металлист 1925

Львов. Стадион Арена Львов. 19:30. Арбитр — Балакин Н.А. (Киевская область), ассистенты арбитра — Гашков Е.Л. (Черновцы), Миронов А.В. (Полтава), четвертый арбитр — Дердо А.В. (Черноморск).

 