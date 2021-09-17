Украина

В первом туре все три украинских представителя в ЕК не знали побед.

В рамках первого тура Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил Шерифу (2:0), Динамо сыграло вничью с Бенфикой (0:0), а Заря в Лиге Конференций провалилась с Буде-Глимтом (3:1).

Последний раз украинские клубы так плохо стартовали в еврокубках в далеком сезоне-2006/07. Тогда Динамо уступила Стяуа (1:4), Шахтер уступил Роме (0:4), а другие клубы не пробились в групповой этап Кубка УЕФА.

В том году в копилку коэффициентов наши клубы не принесли ни одного очка после первого тура.

Отметим, что в следующем туре Шахтер сыграет против миланского Интера, Динамо на выезде сыграет против Баварии, а Заря дома примет римскую Рому.

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