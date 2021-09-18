Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс матча УПЛ.

Динамо Киев в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины примет на своем поле Александрию.

Динамо — Александрия

Суббота, 18 сентября, 19:30. Стадион Олимпийский, Киев. Главный арбитр встречи — Дмитрий Кривушкин. Трансляция на телеканале 2+2.

Динамо Киев подходит к поединку в ранге лидера чемпионата Украины, опережая своего извечного конкурента, Шахтер, на три балла. В этом туре у подопечных Мирчи Луческу крайне непростое испытание Александрией, которая в матчах с грандами традиционно оставляет все силы на поле и может преподнести сюрприз.

Кроме того, Динамо среди недели провело очень непростой матч против Бенфики. Киевляне имели шансы выиграть ту встречу, но гол Николая Шапаренко был отменен из-за положения "вне игры" у Дениса Гармаша. Как тот поединок повлиял на психологическую составляющую команды Мирчи Луческу — большой вопрос.

Александрия, в свою очередь, не лучшим образом начала чемпионат, но потом смогла включиться и сейчас находится на третьей строчке турнирной таблицы. В прошлом туре александрийцы с минимальным счетом обыграли Ингулец.

Александрия не проигрывает уже в пяти последних матчах чемпионата Украины кряду и, явно, захочет продлить свою серию. Александрийцы уже успели провести матч с Шахтером в этом сезоне и добились сенсационной победы, а потому будут полны уверенности, что им по силам обыграть и Динамо. Это киевлянам на руку точно не играет.

Тем не менее статистика личных встреч за последние пять матчей на стороне Динамо. Три победы и два ничейных результата. Последний матч между командами завершился триумфом киевлян со счетом 2:1 в апреле этого года.

Вновь будет очень интересно наблюдать за выбором основного состава от Мирчи Луческу. В его распоряжении довольно большое количество игроков, которые могут сыграть на позиции центрального форварда. Кроме того, любопытно, кого он выберет во вратарской линии — Бойко или Бущана.

Ориентировочные составы: