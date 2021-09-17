Украина

"Северяне" вырвали победу в компенсированное время.

Десна в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимала на своем поле Рух.

Команды с первых минут дали понять, что будет много борьбы, ведь никто не хотел уступать даже кусочек поля.

Однако такая манера игры обеих команд очень пагубно влияла на количество созданных моментов. Команды крайне редко били в створ ворот, а потому соперники очень долго не могли открыть счет в матче.

Уже в компенсированное время Тотовицкий принес победный результат своей команде.

Десна — Рух 1:0

Гол: Тотовицкий, 90+1

Десна: Мысак — Цымбалюк, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9) — Болбат (Волошин, 87), Тотовицкий, Домбровский, Картушов, Арвеладзе — Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).

Рух: Панькив — Карасюк, Белый, Гагун, Мысык - Федорчук, Мартынюк, Притула (Сыч, 73) - Климчук, Бойчук (Лях, 83), Борячук (Кондраков, 83).

Предупреждения: Жук, Ковтун — Борячук, Федорчук, Притула