Украина

Роберто Де Дзерби лишился двух футболистов линии атаки.

Шахтер в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины сыграет против Мариуполя.

Как сообщает официальный Youtube-канал Шахтера, Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на Фернандо и Евгения Коноплянку.

Кроме того, восстанавливаться после повреждений продолжают защитник Сергей Кривцов и нападающий Дентиньо.

Напомним, что матч Шахтера против Мариуполя состоится в субботу, 18 сентября. Начало запланировано на 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.