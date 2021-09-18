Украина

Football.ua представляет анонс 8-го тура УПЛ, где донецкий Шахтер сыграет против Мариуполя.

В эти выходные мы вновь увидим противостояние, которое сгенерировало максимальное количество мемов за все время существования украинской Премьер-лиги. Мариуполь вновь попытается отобрать очки у Шахтера.

Мариуполь – Шахтер

Суббота, 18 сентября, 17:00. Стадион Колос, Ковалевка. Юрий Иванов – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Начать хотелось бы с места проведения матча. Описок нет, Мариуполь – хозяин предстоящей встречи, а матч будет сыгран в Ковалевке. Накануне появилась информация о том, что "азовцы" попросили поменяться с Шахтером и быть хозяевами поля во втором круге. Почему же так произошло? Официальная версия на сайте Мариуполя гласит:

"Наш Клуб получил письмо от Коммунального учреждения ГСК "Азовец" о том, что в период с 15-го по 20-е сентября 2021 года на стадионе имени В.С. Бойко будут проводиться неотложные аварийно-восстановительные и пуско-наладочные работы на подстанции, которая питает стадион. В связи с этим проведение любого официального мероприятия на стадионе в этот период невозможно!

ФК "Мариуполь" обратился в Дирекцию Премьер-лиги и ФК "Шахтер" с просьбой об "обмене" матчей, то есть игру 8-го тура провести на поле "горняков", а поединок второго круга (23-й тур) уже сыграть в Мариуполе. Дирекция Премьер-лиги удовлетворила просьбу нашего Клуба. Таким образом, матч 8-го тура между "горняками" и "азовцами" состоится в Ковалевке (Киевская область) на стадионе "Колос".

В этих двух абзацах прекрасно абсолютно все: и коммунальное учреждение ГСК "Азовец", и "проведение любого официального мероприятия невозможно".

Вот как на самом деле должно было выглядеть письмо и не на сайте Мариуполя, а на сайте Шахтера:

"Уважаемые участники УПЛ, на неделе у нас был очень непростой выезд в Тирасполь, где мы изрядно замучились. Сейчас же ехать в столь неудобный с точки зрения логистики Мариуполь у нас нет никакого желания, тем более Суперкубок против Динамо на носу. Давайте этот тур мы сыграем поближе к Киеву? А Мариуполь? Мариуполь не против".

Ну что ж, в очередной раз мы убедились, что финты в Шахтере – это не только удел бразильцев на футбольном поле.

А теперь перейдем к самому матчу. 15 арендованных футболистов не выйдут на поле. Мариуполь будет искать игроков для заявки и отчаянно биться-бороться против ближайшего резерва "горняков". Судаков, Бондаренко, Мудрик, Сикан и компания наверняка улучшат свои личные голевые показатели и добудут три очка.

История противостояния в УПЛ

Всего игр: 54 (49 побед Шахтера, 5 ничьих)

На поле Шахтера: 27 игр (25 побед Шахтера, 2 ничьих)

Разница забитых и пропущенных голов: 145-35 в пользу Шахтера

Самый результативный матч: победа Шахтера 6:2 (2015)

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua