Украина

Роберто Де Дзерби огласил перечень футболистов, которые могут сыграть в ближайшем поединке.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле стадиона им. В.С. Бойко в Мариуполе будет принимать участие в региональном дерби против одноименного клуба.

В предстоящей игре Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на трех бразильцев, по одному в каждой из линий: Исмаили, Педриньо и Фернандо, в то время как обойму команды пополнили Майкон и Артем Бондаренко.

Голкиперы: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов;

Защитники: Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков;

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан.

Напомним, что матч Мариуполь — Шахтер состоится 18 сентября, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной встречи, а также предлагает своим читателям ознакомиться с анонсом предстоящей игры.