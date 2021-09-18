Украина

Поединок состоится в Ковалевке.

В рамках восьмого тура УПЛ донецкий Шахтер в Ковалевке сыграет против Мариуполя.

Роберто Де Дзерби, главный тренер "горняков", огласил заявку на игру. Там не оказалось трех футболистов: Исмаили, Анатолия Трубина и Педриньо.

Таже отметим, что из-за дисквалификации поединок пропустит Додо, а Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Дентиньо и Фернандо не сыграют из-за травм.

Вратари: Пятов, Шевченко, Пузанков.

Защитники: Конопля, Бондарь, Витао, Марлон, Матвиенко, Корниенко.

Полузащитники: Стапененко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.

Нападающие: Траоре, Сикан.

Матч Мариуполь — Шахтер состоится 18 сентября и начнется в 17:00 по Киеву. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.