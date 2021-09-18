В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в Ковалевке сыграет против донецкого Шахтера.

Мариуполь лишился 15 футболистов, которые арендованные у "горняков". В заявке у Мариуполя оказалось лишь пять футболистов. У Шахтера в центре нападения сыграет Даниил Сикан.

Мариуполь: Кудрик — Недес, Кошкош, Микицей, Царюк — Клименко, Петерман, Козишкурт — Козыцкий, Махиня, Плакса.
Запасные: Жук, Поталов, О. Степаненко, Филонов, Савин.
Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Марлон, Корниенко — Бондаренко, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Мудрик — Сикан.
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Судаков, Траоре.
Матч Мариуполь — Шахтер начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.  