Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Мариуполь и донецкий Шахтер.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь в Ковалевке сыграет против донецкого Шахтера.

Мариуполь лишился 15 футболистов, которые арендованные у "горняков". В заявке у Мариуполя оказалось лишь пять футболистов. У Шахтера в центре нападения сыграет Даниил Сикан.

Мариуполь: Кудрик — Недес, Кошкош, Микицей, Царюк — Клименко, Петерман, Козишкурт — Козыцкий, Махиня, Плакса.

Запасные: Жук, Поталов, О. Степаненко, Филонов, Савин.

Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Марлон, Корниенко — Бондаренко, Степаненко — Тете, Алан Патрик, Мудрик — Сикан.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Бондарь, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Судаков, Траоре.