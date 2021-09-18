Украина

Футболист поразил ворота Мариуполя.

В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде в Ковалевке встречается с Мариуполем.

"Горняки" вышли вперед на 18 минуте матча. Гол на свой счет записал Сикан. Уже через две минуты счет стал 0:2.

Михаил Мудрик откликнулся на зрячую передачу с фланга и забил свой дебютный гол в футболке Шахтера в официальных играх.

Матч Мариуполь — Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.