Футболист поразил ворота Мариуполя.
Михаил Мудрик, ФК Шахтер
18 сентября 2021, 17:35
В рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на выезде в Ковалевке встречается с Мариуполем.
"Горняки" вышли вперед на 18 минуте матча. Гол на свой счет записал Сикан. Уже через две минуты счет стал 0:2.
Михаил Мудрик откликнулся на зрячую передачу с фланга и забил свой дебютный гол в футболке Шахтера в официальных играх.
Матч Мариуполь — Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.