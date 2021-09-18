Украина

Шахтер не заметил "юношеский" состав Мариуполя

Георгий Судаков был близок оформлению заветного хет-трика перед глазами и. о. главного тренер сборной Украины Александра Петракова.

Мариуполь — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк

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Мариуполь — Шахтер 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80



Мариуполь: Кудрик — Недес, Кошкош, Микицей, Царюк (Поталов, 46) — Клименко (Савин, 46), Петерман (Филонов, 67), Козишкурт (О. Степаненко, 62) — Козыцкий, Махиня, Плакса.



Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 58), Корниенко — Бондаренко, Т. Степаненко (Маркос Антонио, 59) — Тете, Алан Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63) — Сикан.



Предупреждение: Микицей.