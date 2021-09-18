Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и Александрия.
Георгий Бущан, фото ФК Динамо Киев
18 сентября 2021, 19:09
Субботняя программа восьмого тура украинской Премьер-лиги завершится поединком в Киеве между Динамо и Александрией, который носит статус центрального для нашего футбола в этот уик-энд.
Мирча Луческу, после ничьей против лиссабонской Бенфики (0:0), решил предоставить игровое время вернувшемуся после травмы Георгию Бущану, в то время как Артем Шабанов сыграет в центре обороны, а в опорной зоне выступит Буяльский.
Со стороны Юрия Гуры, на фоне победы над петровским Ингульцом (1:0), наблюдаем выход в центе обороны Каспарса Дубры, а также возвращение в стартовый состав Кирилла Ковальца.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.
Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Сирота.
Запасные: Ермаков, Бабогло, Стецьков, Спинелли, Бухал, Кирюханцев, Демченко, Копина, Рыбалка. Кожушко, Мустафаев,.
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Одарюк, Гринь, Третьяков.
Матч Динамо Киев — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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