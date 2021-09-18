Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и Александрия.

Субботняя программа восьмого тура украинской Премьер-лиги завершится поединком в Киеве между Динамо и Александрией, который носит статус центрального для нашего футбола в этот уик-энд.

Мирча Луческу, после ничьей против лиссабонской Бенфики (0:0), решил предоставить игровое время вернувшемуся после травмы Георгию Бущану, в то время как Артем Шабанов сыграет в центре обороны, а в опорной зоне выступит Буяльский.

Со стороны Юрия Гуры, на фоне победы над петровским Ингульцом (1:0), наблюдаем выход в центе обороны Каспарса Дубры, а также возвращение в стартовый состав Кирилла Ковальца.

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Андриевский — Цыганков, Буяльский, Де Пена — Шкурин.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Леднев, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Сирота.



Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк, Ковалец — Одарюк, Гринь, Третьяков.