Украина

Спорные решения арбитра Дмитрия Кривушкина испортили очередной качественный поединок команде Юрия Гуры.

Безусловно центральной в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги считалась встреча в Киеве, где Динамо принимало Александрию — одного из своих преследователей в турнирной таблицы и дистанция до которого перед стартовым свистком харьковского арбитра Дмитрия Кривушкина составляла пять очков. При этом, коллектив Юрия Гуры удерживал за собой достаточно уникальный статус единственной команды, которой удалось в розыгрыше национального первенства в этом сезоне обыграть на этой же арене донецкий Шахтер. Следовательно, никакой речи о недооценке соперников со стороны команды Мирчи Луческу быть не могло.

"Бело-синие" были единственной командой, которая не знала горечи поражений в новом футбольном году в нашем чемпионате, а про их выдающуюся серию из матчей без пропущенных голов на главной арене Украины заговорил даже Жорже Жезуш, когда его лиссабонская «Бенфика» посреди недели не смогла вскрыть оборону киевлян. Однако, Динамо при этом и само не смогло забить заветных мячей, хотя и потратило достаточно сил для этого (0:0). В итоге, еврокубковый сезон киевлян начался с не самого удачного результат для дальнейшей борьбы.

Что касается коллектива Юрия Гуры, то его задачи на сезон не заходили за столь далекие горизонты, так как выступления на международной арене Александрии еще необходимо было заслужить в условиях серьезной конкуренции. Команду тогда еще Владимира Шарана штормило на старте сезона, но приход на пост главного тренера нового специалиста заставил нас по-другому смотреть на игру "полиграфов". Появились первые громкие результаты вроде победы над Шахтером, да и положение команды в турнирной таблице стало выглядеть более презентабельным образом.

Памятуя про статус и текущие кондиции действующего чемпиона страны, Александрия, по факту, позволяла себя на поле в отчетной игре даже меньше, чем когда играла против "горняков". Предельно низкий блок, передачи в контратаки на 40+ метров, поспешные выносы из штрафной и массированная опека ключевых футболистов атаки у соперников. Гости играли в оборонительный футбол на уровне рядовой команды УПЛ в матче против грандов, но уровень их организации исключительно поражал в хорошем смысле этого слова.

Свои моменты Динамо все равно находило, да и сложно этого было не сделать, если мяч находился в ногах футболистов киевлян большую часть игрового времени. Но тут уже они были вынуждены столкнуться с другой проблемой — в воротах соперников очередной добротный поединок проводил Олег Билык, и периодически он действительно спасал команду от наступлений соперников. Цыганков, Шкурин, Буяльский, вновь Цыганков, Андриевский, и еще разок Цыганков — это был краткий перечень опасных ситуаций, авторы которых имели все шансы расписаться в воротах "полиграфов" еще до ухода на перерыв, однако голов в первом тайме зрители так и не увидели.

По большому счету, Александрия лишь раз опасно огрызнулась перед паузой, но прострел с правого фланга Мельник так и не завершил ударом на дальней штанге, поэтому об атаке команды Гуры говорить не было особых поводов. После возвращения команд на поле ситуация изменилась лишь в пользу увеличения преимущества со стороны Динамо, но качественного завершающего удара в финальной трети атак киевляне так и не нанесли, несмотря на множество созданных для этого опасных ситуаций. Пресловутый Билык на линии отыгрывал на грани возможности, поэтому даже недочеты в игре его партнеров по обороне уходили в тень при обсуждении общей картины игры.

"Бело-синие" сильно просели в плане интенсивности под занавес поединка, поэтому Мирче Луческу пришлось поджигать атмосферу в технической зоне, дабы хоть как-то вернуть свою команду в строй. На футболистов своей команды румын повлиял не так уж и сильно, а вот главный арбитр Дмитрий Кривушкин, по всей видимости, завелся, и в концовке встрече принял ряд спорных решений, которые испортили впечатление от далеко не самого плохого поединка.

В первую очередь, безусловно, говорить будут о назначении пенальти за плотный контакт между Рыбалкой и Гармашем при подаче с правого фланга в зону у вратарской. Денис прекрасно чувствовал у себя на футболке руки соперника, но решил упасть тогда, когда из момента уже точно ничего бы не получилось выжать. Неизвестно, по какой именно методике арбитр оценивал данное падение, но его решение похоронило шансы Александрии на очки на седьмой компенсированной минуте. Пенальти реализовал Цыганков.

После этого на поле начался откровенный цирк с затягиванием времени со стороны игроков хозяев поля, который увенчался абсолютно картинным падением Шабанова, который решил в "исключительно мужской" борьбе выяснить отношения с Кирюханцевым путем бодания лбами. Наверное, у игрока Александрии эта часть головы бьется током, так как происхождением конвульсий Артема, проступивших через мгновение, объяснить будет сложно.

А Кривушкин что, ему "нашептали" на ухо из кабинки VAR, что это был "вопиющий" поступок игрока Александрии, поэтому нужно было срочно его удалить с поля. А что бы гости сильно не обижались, то и Шабанову можно выдать "Оскара" такого же оттенка, как и легендарные статуэтки. Вот и слушай советы со стороны после этого! В матче и близко не было предпосылок к фарсу, который произошел на последних минутах компенсированного времени.

В следующем туре киевское Динамо сыграет в гостях у львовского Руха, а Александрия будет проводить домашний матч против Мариуполя.— Александрия 1:0Цыганков, 90+7 (пен.)Бущан — Кендзера (Караваев, 68), Забарный, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Шепелев, 77), Андриевский — Цыганков, Буяльский (Леднев, 90+10), Де Пена (Витиньо, 68) — Шкурин (Гармаш, 46).Билык — Мирошниченко, Мельник, Дубра, Цуриков — Калюжный, Дрышлюк (Рыбалка, 70), Ковалец — Одарюк (Кирюханцев, 63), Гринь (Спинелли, 63), Третьяков (Стецьков, 90).Предупреждения: Буяльский, Кендзера, Сидорчук, Бойко (не на поле), Андриевский, Шабанов, Гармаш — Ковалец, Спинелли, Дубра.