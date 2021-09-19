Украина

Football.ua представляет анонс 8-го тура УПЛ между Зарей и Черноморцем.

Заря после неудачного старта в Лиге конференций попытается реабилитироваться в матче против Черноморца.

Заря – Черноморец

Воскресенье, 19 сентября, 19:30. Славутич-Арена, Запорожье. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

Черноморец – это одна из самых непредсказуемых команд в УПЛ на данный момент. Одесситы очень много забивают, но еще больше пропускают. Команда Юрий Мороза начала очень плохо, но постепенно притерлась и сумела подняться со дна турнирной таблицы.

Зарю продолжает трясти. Команда выглядит максимально разобранной и бесхарактерной. Складывается впечатление, что Виктор Скрипник попросту дорабатывает свой контракт и уже монотонно выполняет свой контракт без желания и какой-либо мотивации. Когда соперники Зари ставят луганчан в некомфортную ситуацию, то игроки Зари, ровно, как и их главный тренер, выглядят растерянными.

Теперь ключевой вопрос, а сможет ли Черноморец создать такие некомфортные условия для Зари? Вполне вероятно, что в атаке все же сможет, но не забываем, что своими оборонительными действиями одесситы не блещут, а у луганчан как раз есть группа атакующих игроков с высоким исполнительским мастерством. Нет уверенности в том, что Заря после тяжелейшего выезда в Норвегию сумеет должным образом восстановиться и выложиться на 100%. А потребуется ли 100% против Черноморца?

Отмечаем, что по причине дисквалификации Заре не поможет Виталий Вернидуб.

Предугадать исход данного поединка представляется действительно непростой задачей. Если уж и ставить на что-то, так это на большое количество голов в этом матче. Мы же поставим, что опыт Зари все-таки возьмет верх и в этой голевой перестрелке луганчане забьют на один гол больше.

История противостояний в УПЛ

Всего игр в УПЛ: 34 (12 побед Зари, 7 ничьих, 15 побед Черноморца)

На поле Зари: 17 игр (7 побед Зари, 2 ничьих, 8 побед Черноморца)

Разница забитых и пропущенных голов: 44-42 в пользу Черноморца

Самый результативный матч: победа Зари 5:0 (2017), победа Зари 3:2 (2012), победа Черноморца 4:1 (1994)

прогноз 3:2

Сергей Горбаченко, Football.ua