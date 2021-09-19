Украина

Football.ua представляет анонс 8-го тура УПЛ между ПФК Львов и Металлистом 1925.

Восьмой тур украинской Премьер-лиги в своей воскресной части также будет содержать поединок во Львове, где ПФК Львов совершит очередную попытку таки добыть первую победу в сезоне, а их соперники в лице харьковского Металлиста 1925 постараются уйти от неудачной серии из четырех поражений кряду.

ПФК Львов — Металлист 1925

Воскресенье, 19 сентября, 19:30. Арена Львов, Львов. Николай Балакин (Киевская обл.) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Приход Олега Дулуба на пост главного тренера "золотых львов" не особо повлиял на результаты команды на внутренней арене. Исходом матча против ровенского Вереса, дебютного для беларуского наставника в коллективе, для ПФК Львов стало поражение со счетом 0:1, которое стало для них уже третьим кряду. При этом, Львов так и не побеждал с момента начала сезона, поэтому сейчас занимает почетное последнее место в турнирной таблице в этом уникальном статусе.

Соперниками для команды Дулуба по предстоящей игре станет харьковский Металлист 1925, чье время успешных стартовых игр осталось позади, а в последних четырех испытаниях против донецкого Шахтера, киевского Динамо, полтавской Ворсклы (трижды по 0:2) и днепровского Днепра-1 (1:2) команда Валерия Кривенцова неизменно уступала своим более опытным соперникам. Календарь национального первенства в ближайшее время не обещает для харьковчан "проходных" матчей, поэтому предстоящая встреча должна быть отмечена ими как обязательная к набору максимума очков.

История противостояний в УПЛ: ранее команды не встречались.