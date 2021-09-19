Украина

Защитник "горняков" подвел итоги матча УПЛ.

Донецкий Шахтер добыл разгромную победу над Мариуполем в матча восьмого тура украинской Премьер лиги.

Защитник "горняков" Ефим Конопля подвел итоги победной игры, заявив, что его команда заслуживала на большее.

"Я думаю, мы заслуживали на большее, ведь имели возможности, которыми не воспользовались, так что нам нужно было забить еще больше.

Хет-трик из ассистов? Очень приятно, что так получилось, но я имел больше возможности найти партнера. Так что это еще не предел", — сказал Конопля в эфире ТК Футбол 1/2/3 после матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь — Шахтер.