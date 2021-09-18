Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины играл против Мариуполя и добился победы со счетом 5:0.

"Горняки" владели территориальным преимуществом и смогли конвертировать его в голы усилиями Сикана, Мудрика, Тете и Судакова.

Обзор матча:

Мариуполь — Шахтер 0:5

Голы: Сикан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80



Мариуполь: Кудрик — Недес, Кошкош, Микицей, Царюк (Поталов, 46) — Клименко (Савин, 46), Петерман (Филонов, 67), Козишкурт (О. Степаненко, 62) — Козыцкий, Махиня, Плакса.



Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Марлон (Бондарь, 58), Корниенко — Бондаренко, Т. Степаненко (Маркос Антонио, 59) — Тете, Алан Патрик (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63) — Сикан.



Предупреждение: Микицей.