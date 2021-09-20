Украина

Главный тренер харьковчан дал комментарий после матча.

Главный тренер Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал ничью его команды против ПФК Львов.

"Игра вышла боевой. Накануне матча две команды оказались в такой ситуации, когда обеим нужны очки, и нам, и Львову. Поэтому отсюда игра получилась бескомпромиссной. Много борьбы. Первый тайм, пожалуй, в исполнении двух команд был не очень интересным. Ни для болельщиков, ни для нас, потому что команды присматривались. А второй тайм, на мой взгляд, прошел под нашу диктовку, мы создали моменты и должны были забивать. Поэтому мне кажется, пусть я выгляжу и не скромно, что мы должны были сегодня побеждать, хоть бы с разницей в один гол.

Набрали балл или потеряли два? Это как смотреть. Конечно, мы настраиваемся на каждую игру на победу. Команда заслужила, ребята отдали очень много сил, старались, у нас были моменты забить, хотя бы, один гол. И уехать с победой. Конечно, чувство неудовлетворенности осталось", — приводит слова Кривенцова официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Металлиста 1925 против ПФК Львов.