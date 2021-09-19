Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

ПФК Львов в рамках поединка восьмого тура чемпионата Украины принимал на своем поле Металлист 1925 и сыграл вничью со счетом 0:0.

Команды много боролись, что пагубно влияло на появление опасных моментов в матче. Ввиду этого соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга.

Обзор матча:

ПФК Львов — Металлист 1925 0:0

Львов: Ильющенков — Якимец, Махмутович, Романчук, Довгий — Политыло (Алваро, 50, Крушинский, 83), Чирьяк, Грисьо (Бусько, 66), Брикнер — Рожерио Шина (Семенив, 46), Ныч (Ременяк, 83).

Металлист 1925: Сидоренко — Ткачук, Ермаков, Ченбай, Шершень — Фабиньо (Савин, 79), Габелок, Батюшин, Протасов (Ременюк, 73), Крыськив — Марлисон (Зубков, 79).

Предупреждения: Романчук, Грисьо, Махмутович — Ченбай, Шершень