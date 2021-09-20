Украина

Главный тренер минайцев — о матче против Ворсклы.

Минай в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины отправился в гости к Ворскле и потерпел поражение.

Главный тренер минайцев Василий Кобин остался доволен своей командой, несмотря на результат.

"Хорошая игра была как со стороны Миная, так и со стороны Ворсклы. Мы понимали, куда мы едем и готовились к тяжелому матчу. Тактически много работали на тренировках. Естественно, мы строили свою игру на контратаках и у нас это хорошо получалось, но не могли забить.

Хорошие были выпады, контратаки, и нужно было из контратак выжимать максимум — забивать голы. Готовились к стандартным положениям, собственно, после них и пропустили. Однако я командой доволен", — сказал Кобин телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Миная.