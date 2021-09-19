Ворскла — Минай 2:0 Видео голов и обзор матча

Ворскла в рамках поединка восьмого тура элитного дивизиона чемпионата Украины принимала на своем поле Минай и добилась победы.

За команду Юрию Максимова голами отметились Кане в первой половине игры и Чеснаков во втором тайме.

Обзор матча:

Ворскла - Минай 2:0

Голы: Кане, 37, Чеснаков, 74

Ворскла: Ризнык — Пердута, Яворский, Тамм, Чеснаков, Кане (Пешич, 78) — Пуцлин, Скляр (Бондаренко, 83), Челядин (Якубу, 68) — Ранжел, Степанюк.

Минай: Кучер — Семенко, Гончар, Синегуб (Багайоко, 52), Лиховидько — Петрусенко, Горин (Кныш, 46), Кулиев, Хахлев (Коваленко, 77) — Билоног (Байдал, 69), Селезнев (Вишневский, 69).

Предупреждения: Челядин — Кныш, Семенко