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Вашему вниманию трансляция матча Суперкубка Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо.

В рамках матча за Суперкубок Украины между собой сыграют донецкий Шахтер и киевское Динамо. Матч пройдет в среду, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

В прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу завоевали чемпионство в УПЛ, а также взяли Кубок Украины, а "горняки" финишировали вторыми в чемпионате под руководством Луиша Каштру, который был уволен после кампании-2020/21.

Сможет ли обновленный Шахтер под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби отомстить за прошлогоднее поражение в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:3. Киевляне трижды подряд забирали трофей, тогда как последняя победа "горняков" в этом турнире датируется 2017 годом.

Следить за событиями матча вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

Шахтер — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Всего в Суперкубке Украины Шахтер и Динамо встречались между собой 13 раз. Пять раз киевляне выигрывали в основное время матча, тогда как дончане были сильнее в трех случаях. В остальных пяти случаях все решала серия послематчевых пенальти, где "бело-синие" впереди со счетом 3:2.