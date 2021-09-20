Украина

Стали известны победители номинаций от УПЛ.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Под его руководством луганский клуб в восьмом туре разгромил одесский Черноморец со счетом 3:0.

Лучшим футболистом тура стал вратарь Александрии Олег Билык, который провел отличный матч против киевского Динамо, несмотря на поражение со счетом 1:0.

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