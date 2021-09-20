Стали известны победители номинаций от УПЛ.
ВИКТОР СКРИПНИК, ФОТО ФК ШАХТЕР
20 сентября 2021, 16:55
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник стал лучшим тренером восьмого тура украинской Премьер-лиги.
Под его руководством луганский клуб в восьмом туре разгромил одесский Черноморец со счетом 3:0.
Лучшим футболистом тура стал вратарь Александрии Олег Билык, который провел отличный матч против киевского Динамо, несмотря на поражение со счетом 1:0.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.