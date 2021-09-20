Украина

Специалист будет обращаться в суд, так как считает свое увольнение несправедливым.

Бывший тренер каталонской Барселоны Кике Сетьен намерен подать на клуб в суд. Об этом сообщает CCMA.

По информации источника, специалиста уволили в одностороннем порядке, при этом так и не выплатили сумму компенсации, прописанную в контракте.

Причиной увольнения стало отсутствие авторитета наставника. Теперь клуб обязан заплатить Сетьену 14 миллионов евро. Эта сумма, которую специалист должен был получить в прошлом сезоне и за весь текущий сезон.

Напомним, Сетьен тренировал "сине-гранатовых" на протяжении семи месяцев. После разгромного поражения от Баварии (2:8) его отправили в отставку.

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