Специалист будет обращаться в суд, так как считает свое увольнение несправедливым.
Кике Сетьен, getty images
20 сентября 2021, 17:26
Бывший тренер каталонской Барселоны Кике Сетьен намерен подать на клуб в суд. Об этом сообщает CCMA.
По информации источника, специалиста уволили в одностороннем порядке, при этом так и не выплатили сумму компенсации, прописанную в контракте.
Причиной увольнения стало отсутствие авторитета наставника. Теперь клуб обязан заплатить Сетьену 14 миллионов евро. Эта сумма, которую специалист должен был получить в прошлом сезоне и за весь текущий сезон.
Напомним, Сетьен тренировал "сине-гранатовых" на протяжении семи месяцев. После разгромного поражения от Баварии (2:8) его отправили в отставку.
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