Украина

Специалист отправился в Минск, поэтому не сможет руководить командой в поединке с Николаевом.

Главный тренер Руха Леонид Кучук в срочном порядке покинул расположение своей команды в преддверии гостевого поединка против Николаева из Второй лиги, который пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Как сообщает пресс-служба львовского клуба, причиной непредвиденного отъезда белорусского специалиста в Минск стало известие о смерти его матери, жизнь которой прервалась на 88-м году.

Таким образом, Леонид Кучук по понятным причинам не сможет лично руководить своими подопечными в предстоящей встрече с Николаевом — команду на поле выведет старший тренер Виталий Романюк.

Напомним, матч Николаев — Рух состоится во вторник, 21 сентября, в 17:00.