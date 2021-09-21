Украина

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Суперкубка Украины.

Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против киевского Динам в рамках Суперкубка Украины-2021. Данный матч состоится в среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 20:55.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры, с небольшим преимуществом, считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Мирчи Луческу.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Динамо Киев на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.