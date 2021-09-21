Любителей футбола ожидает поединок в рамках Суперкубка Украины.
Шахтер — Динамо Киев, фото ФК Шахтер Донецк
21 сентября 2021, 06:31
Донецкий Шахтер сойдется в противостоянии против киевского Динам в рамках Суперкубка Украины-2021. Данный матч состоится в среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский.
В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 20:55.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры, с небольшим преимуществом, считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Мирчи Луческу.
Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Динамо Киев на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.