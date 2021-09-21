Украина

Александр Кучер поделился ожиданиями от матча Кубка Украины против Десны.

Харьковский Металлист сыграет против черниговской Десны в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины.

Наставник харьковчан Александр Кучер поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что "Десна — больше, чем середнячок УПЛ"

"Будет приятно сыграть с командой, которая все время борется за высокие позиции. Это даже больше, чем середнячок УПЛ, команда борется за еврокубковые позиции. Поэтому для нас это хороший экзамен.

Десна? - Команда сейчас занимает в турнирной таблице высокую позицию, так что для нас это будет непростая игра. Хотим увидеть себя на их фоне. Тем более у нас еще не было игр с командами Премьер-лиги. Конечно, они - хороший мотиватор для нас. Ребята это тоже понимают и усердно готовятся к игре.", — цитирует наставника пресс-служба харьковчан.

Напомним, матч Металлист — Десна состоится во вторник, 21 сентября. Старт встречи в Харькове запланирован на 19:00.