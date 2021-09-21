Украина

Форвард Металлиста Руслан Фомин высказался о предстоящем матче против черниговской Десны.

Харьковский Металлист сыграет против черниговской Десны в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины.

Форвард харьковского клуба Руслан Фомин поделился ожиданиями от предстоящего матча, отметив силу соперника.

"Все понимаем, что за соперник – очень хорошего уровня. Многих футболистов знаю. Конечно, будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все-таки мы ниже рангом – в первой лиге, они в УПЛ и довольно хорошо идут в турнирной таблице. Тем не менее мы играем дома, при наших болельщиках. Постараемся навязать им борьбу", — сказал Фомин в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Металлист — Десна состоится во вторник, 21 сентября. Старт встречи в Харькове запланирован на 19:00.