Украина

Наставник ПФК Львов высказался о перспективах своей команды.

ПФК Львов сыграл вничью с Металлистом-1925 в рамках восьмого тура украинской Премьер лиги.

Наставник львовян Олег Дулуб подвел итоги ничейного матча, найдя позитив в "сухом" поединке с Металлистом-1925.

"Думаю, игровое преимущество в этом матче можно вполне спокойно разделить на два тайма. Первый тайм проходил с нашим преимуществом, 2-й – мы отдали контроль над мячом Металлисту. Впрочем, есть и позитивный момент – впервые в этом чемпионате команда сыграла на ноль сзади.

У меня есть четкий маркер относительно мячей, пропущенных в концовках матчей. Если такое случается, то проблема где-то внутри коллектива. Мелочей в футболе не бывает. Если мы не пропустили – значит движемся в правильном направлении. Стрессоустойчивый коллектив – это решение поставленных задач.

Матч с Горняк-Спортом в Кубке? - Следующая игра для нас такая же важная, как и предыдущая. В принципе, эту встречу можно использовать, чтобы, например, проверить новое сочетание игроков, – сказал Дулуб в интервью клубной пресс-службе.

Вашему вниманию обзор матча ПФК Львов — Металлист 1925, в котором команды голов не забивали.

