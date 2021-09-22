Украина

Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины в 2021 году традиционно разыграют между собой донецкий Шахтер (в статусе вице-чемпиона страны) и киевское Динамо (в качестве чемпиона страны и обладателя Кубка Украины) на столичном стадионе НСК Олимпийский. Изначально поединок, который принято называть в народе "украинским классико", должен был состояться еще 24 июля, однако из-за насыщенного календаря у команд мы лицезреем его только сейчас.

Шахтер — Динамо

Среда, 22 сентября, 21:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Приход современного по тренерским меркам Роберто Де Дзерби на пост наставника минувшим летом и подписание игроков суммарно на 40 миллионов евро обнадежили болельщиков Шахтера, что кризис прошлого сезона останется в прошлом. Однако уже при итальянском специалисте команда провела несколько неоднозначных, а местами даже провальных игр, из-за чего под вопросом оказались не только чемпионские амбиции (хотя об этом говорить еще слишком рано), но и попадание в еврокубковую весну.

Комбинационный футбол Роберто Де Дзерби, тем более с имеющимися кадрами, выстраивается не за пару месяцев, поэтому мы увидели попадание в групповой этап Лиги чемпионов на откровенном везении в ответной встрече с Монако, ничью с Минаем и поражение от Александрии в рамках УПЛ, а также, конечно, откровенный позор в Тирасполе против Шерифа уже непосредственно в основной части ЛЧ. Шахтер сегодня выглядит очень слабо, особенно на фоне своих больших амбиций, но факт принципиального и главного противостояния украинского футбола никто не отменял. Возможно, именно здесь "горняков" прорвет, они покажут свою лучшую игру и Суперкубок Украины впервые с 2017 года отправится в трофейную комнату Шахтера? Трудно сказать, но то, что будет интересно посмотреть на тренерскую дуэль Де Дзерби и Луческу, — это уж точно.

Киевское Динамо, в свою очередь, демонстрирует стабильность, которая стала возможной благодаря назначению Мирчи Луческу на пост главного тренера более года назад. Раньше 76-летний специалист стремился ставить игру на комбинациях через короткие передачи, но в Динамо ему пришлось адаптироваться под имеющийся набор футболистов (чаще — надеяться на талантливую молодежь) и выбрать более прагматичный путь для достижения необходимых результатов здесь и сейчас. Итог прошлого сезона при Луческу — это выигранные все три трофея на внутренней арене, а "золотые" медали чемпионата Украины позволили киевлянам напрямую оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов.

К нынешней кампании подопечные Мирчи Луческу готовились крайне активно, решив, наверное, побить рекорд по количеству проведенных товарищеских матчей за летнее межсезонье (их киевляне провели аж 12). И, стоит признать, что свои плоды это все-таки дало. После восьми туров Динамо возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице Шахтера на три очка. Также Динамо дома сыграло вничью с Бенфикой в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Пусть из-за имеющихся соперников в квартете в лице Баварии и Барселоны ничейный результат с лиссабонцами никак не повлиял на, откровенно говоря, небольшие шансы на попадание "бело-синих" в еврокубковую весну, но и провалом это назвать уж точно нельзя. Единственная откровенная осечка Динамо в этом сезоне — ничья с Ингульцом в рамках УПЛ, а поражений в официальных турнирах столичный клуб по-прежнему не знает.

По версии букмекеров, фаворита предстоящего противостояния определить весьма непросто. Так, на победу Шахтера предлагается коэффициент 2,60, тогда как потенциальный успех Динамо оценивается показателем 2,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Трубин, Фернандо, Дентиньо — Беседин, Попов, Бурда, Кулач

Общая статистика личных встреч

Всего матчей: 190

Победы Шахтера: 57

Победы Динамо: 79

Ничьи: 54

Шахтер забил голов: 217

Динамо забило голов: 256

Статистика команд в Суперкубке Украины

Шахтер: 16 матчей (8 побед и 8 поражений), 27 забитых голов, 19 пропущенных.

Динамо: 14 матчей (9 побед и 5 поражений), 16 забитых голов, 14 пропущенных.

Слова перед матчем

Роберто Де Дзерби, главный тренер Шахтера

"Я просмотрел несколько матчей Динамо — хорошо организованная команда, выигравшая прошлый чемпионат, – сказал главный тренер Шахтера. – Но, думаю, что и моя команда тоже сильна. Мы пока еще не являемся командой с большой буквы, но обладаем для этого всеми качествами, в том числе и моральными".

"В истории были разные периоды: когда Шахтер был гораздо сильнее Динамо, и когда Динамо было сильнее Шахтера. В прошлом сезоне преимущество Динамо составило 11 очков. Мы должны уменьшить это расстояние, и побыстрее. Сейчас сильные футболисты, Миколенко, Забарный, Цыганков, Шапаренко, более готовы. Но когда молодые футболисты Шахтера станут сильнее, ситуация поменяется. Мы над этим работаем".

"Я хорошо помню ту Брешию, которую тренировал Луческу. Смотреть на нее было одно удовольствие! Он выстраивал свою команду от обороны, и хотя со временем изменил свои принципы, очень хитрый и умный тренер. Для меня честь быть тренером в Украине. Но мне не нравится, что здесь арбитры испытывают давление. В частности я говорю о пенальти в матче Динамо и Александрии на 90+8-й минуте. В Суперкубке сыграют сильные команды, и я надеюсь, что арбитр сможет работать спокойно".

Томаш Кендзера, защитник Динамо

"Такие игры всегда стоят особняком, каждый год все ждут матчей между Динамо и Шахтёром. Эта игра для нас важна ещё и потому что на кону трофей. А мы хотим в этом сезоне снова собрать все трофеи".

Виталий Буяльский, полузащитник Динамо

"Приглашаю всех болельщиков на Суперкубок Украины, чтобы поддержать киевское Динамо. Постараемся вас не подвести".