Украина

Агент полузащитника "горняков" надеется, что вскоре его клиент сменит клубную прописку.

Футбольный агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы атакующего полузащитника Шахтера Манора Соломона, рассказал, почему его клиент не покинул донецкую команду, несмотря на интерес со стороны других клубов.

"Шахтер отказывал любому клубу, который с ними контактировал по Соломону, а еще заплатил крупную сумму Маккаби Петах-Тиква, чтобы снизить их процент прав на игрока", — заявил Шломи Бен Эзра.

В летнее трансферное окно к Манору Соломону проявляли интерес Рома, Аталанта, Наполи и Арсенал. Утверждается, что бергамаски даже делали "горнякам" предложение в размере 20 миллионов евро, однако получили в ответ отказ.

Несмотря на это, Шломи Бен Эзра надеется, что в ближайшем будущем Соломон сменит клубную прописку.

"Манору не нужна та или иная игра, чтобы доказать свой уровень. Будет ли это менее хорошая игра или лучшая в его исполнении, я полностью надеюсь и верю, что он проведет Рош ха-Шана (еврейский Новый год — прим. ред.) в следующем году в новом клубе".

"Январь – еще одна отправная точка, потому что открывается трансферное окно. Но все будет зависеть от результатов команды в Лиге чемпионов. В конце концов, если трансфер состоится, то следующий Рош ха-Шана Соломон будет отмечать уже в другом городе", — приводит слова агента Sport5.

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