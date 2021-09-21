Завершился первый поединок 1/16 финала Кубка Украины.
Даниил Кондраков, Рух
21 сентября 2021, 19:05
В поединке 1/16 финала Кубка Украины Николаев из Второй лиги принимал на Центральном городском стадионе Рух из украинской Премьер-лиги.
Сенсации не произошло. Более того, положение дел Николаева усложнило удаление Березнянского на 21-й минуте, после которого львовская команда постепенно начала процесс по выходу в следующий этап турнира.
В конечном итоге Рух отправил в ворота хозяев три безответных мяча, авторами которого стал Даниил Кондраков. Два из своих голов игрок львовского клуба забил благодаря успешно реализованным пенальти.
МФК Николаев — Рух 0:3
Голы: Кондраков 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)
Николаев: Фастов, Голубка, Мельничук, Жавко (Студенко 90), Кравченко (Боровский 88), Нечипоренко (Рязанцев 90), Окатый, Фальковский, Березянский, Сурженко, Росляков
Рух: Бандура, Кухарук, Кузык (Карабин 80), Ореховский (Сапуга 80), Кондраков, Альваренга (Рунич 70), Бренер (Варфоломеев 86), Стаменкович, Савчук, Лях, Слюсар
Предупреждения: Голубка, Кравченко — Слюсар, Лях
Удаление: Березянский, 21