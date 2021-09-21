Украина

Завершился первый поединок 1/16 финала Кубка Украины.

В поединке 1/16 финала Кубка Украины Николаев из Второй лиги принимал на Центральном городском стадионе Рух из украинской Премьер-лиги.

Сенсации не произошло. Более того, положение дел Николаева усложнило удаление Березнянского на 21-й минуте, после которого львовская команда постепенно начала процесс по выходу в следующий этап турнира.

В конечном итоге Рух отправил в ворота хозяев три безответных мяча, авторами которого стал Даниил Кондраков. Два из своих голов игрок львовского клуба забил благодаря успешно реализованным пенальти.

МФК Николаев — Рух 0:3

Голы: Кондраков 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

Николаев: Фастов, Голубка, Мельничук, Жавко (Студенко 90), Кравченко (Боровский 88), Нечипоренко (Рязанцев 90), Окатый, Фальковский, Березянский, Сурженко, Росляков

Рух: Бандура, Кухарук, Кузык (Карабин 80), Ореховский (Сапуга 80), Кондраков, Альваренга (Рунич 70), Бренер (Варфоломеев 86), Стаменкович, Савчук, Лях, Слюсар

Предупреждения: Голубка, Кравченко — Слюсар, Лях

Удаление: Березянский, 21