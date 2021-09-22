Украина

В рамках 1/16 Кубка Украины симферопольская Таврия принимала Александрию.

Игра проходила в Марьяновке (Херсонская обл.) на местном стадионе. Александрия смотрелась гораздо сильнее представителя Второй Лиги и справедливо повела в счете уже на второй минуте встречи усилиями Рыбалки.

Олег Кожушко удвоил преимущество представителей Кировоградской области, однако футболисты Таврии смогли заработать пенальти, с которого сократили счет до минимального еще до перерыва.

Тем не менее, в конце второго тайма Александрия ответила своим пенальти, установив окончательный счет встречи — 1:3.

Таврия — Александрия 1:3

Голы: Барладым, 34 (с пенальти) — Рыбалка, 2, Кожушко, 25, Демченко, 80 (с пенальти)

Таврия (стартовый состав): Герасименко, Максименко, Заика, Чмеленко (к), Чеботаев, Клочко, Яцык, Ковалев, Богданов, Захарченко, Бочак.

Запасные: Онопко, Каранг, Вакулинський, Барлад, Бойко, Гура, Кривич, Судьба, Белоконь.

Александрия (стартовый состав): Горох, Бабогло, Стецков, Гринь, Спинелли, Бухал, Кожушко, Мустафаев, Демченко, Копина, Рыбалка.

Запасные: Ермаков, Мельник, Калюжный, Базаев, Дрышлюк, Чубатый, Андрейчук.