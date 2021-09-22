Украина

Завершился еще один матч турнира.

В рамках 1/16 стадии Кубка Украина Днепр-1 оказался сильнее ВПК-Агро (1:2).

В первом тайме открыл счет Назарий Русин на 37 минуте. Второй тайм также начался со взятия ворот днепрян, забил Ярмолюк. ВПК-Агро отыграл один мяч благодаря точному удару от Сухаря под конец игры.

ВПК-Агро — Днепр-1 1:2

Голы: Сухарь, 77 — Русин, 37, Ярмолюк, 49

ВПК-Агро: Махновский — Сухар, Зозуля, Палюх, Пашаев, Шевченко — Коберидже, Жезус, Висенте, Дудик — Будняк.

Днепр-1: Юрчук — Лучкевич, Когут, Билл — Ди Франко, Пихаленок, Монте, Батагов, Логинов, Кравченко — Русин.