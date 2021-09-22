Украина

Завершился матч Кубка Украины.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины Мариуполь в серии пенальти переиграл Волынь (5:6).

Уже в первом тайме луцкий коллектив остался в меньшинстве. Иван Цюпа сыграл опасно и увидел перед собой прямую красную карточку. Но, несмотря на это, Волынь сумела дотерпеть до серии пенальти. Мариуполь, в свою очередь, не смог дожать своего соперника, создавая моменты.

В серии 11-метровых ударов удачливее оказались игроки Мариуполя. Команды пробили по 9 ударов и со счетом 5:6 победу добыли "азовцы".

Волынь — Мариуполь 0:0 ( 5:6 по пенальти)

Волынь: Коркодим, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Цюпа, Чепелюк, Рябов, Ляшенко, Климец, Хагназари, Кобзарь.

Мариуполь: Турбаевский, Чех, Холод, Удод, Топалов, Стасюк, Очередько, Мишнев, Мампаси, Кащук, Кулаков.