Завершился матч Кубка Украины.
ФК Мариуполь
22 сентября 2021, 19:47
В рамках 1/16 финала Кубка Украины Мариуполь в серии пенальти переиграл Волынь (5:6).
Уже в первом тайме луцкий коллектив остался в меньшинстве. Иван Цюпа сыграл опасно и увидел перед собой прямую красную карточку. Но, несмотря на это, Волынь сумела дотерпеть до серии пенальти. Мариуполь, в свою очередь, не смог дожать своего соперника, создавая моменты.
В серии 11-метровых ударов удачливее оказались игроки Мариуполя. Команды пробили по 9 ударов и со счетом 5:6 победу добыли "азовцы".
Волынь — Мариуполь 0:0 ( 5:6 по пенальти)
Волынь: Коркодим, Чернов, Войтиховский, Сасовский, Цюпа, Чепелюк, Рябов, Ляшенко, Климец, Хагназари, Кобзарь.
Мариуполь: Турбаевский, Чех, Холод, Удод, Топалов, Стасюк, Очередько, Мишнев, Мампаси, Кащук, Кулаков.