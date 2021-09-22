Украина
22 сентября 2021, 22:57
Шахтер — обладатель Суперкубка-2021!
Коллектив Роберто Де Дзерби в решающем поединке не оставил шансов принципиальному сопернику в лице киевского Динамо.
Шахтер — Динамо Киев, фото ФК Шахтер Донецк
22 сентября 2021, 22:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Динамо Киев 3:0
Голы: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61.
Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 67) — Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 78) — Марлос (Соломон, 67), Алан Патрик, Педриньо (Конопля, 88) — Траоре (Сикан, 78).
Динамо Киев: Бойко — Кендзера (Караваев, 66), Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 66) — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 70) — Супряга (Гармаш, 66).
Предупреждения: Алан Патрик, Марлон, Кривцов, Педриньо — Буяльский, Де Пена, Шапаренко, Сирота, Цыганков, Забарный