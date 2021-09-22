Украина

"Горняки" добыли Суперкубок Украины.

В рамках матча за Суперкубок Украины донецкий Шахтер разгромил киевское Динамо со счетом 3:0.

Голами в составе "горняков" отметились Лассина Траоре (2) и Алан Патрик.

Этот поединок стал знаковым для нового тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, ведь это его первый трофей в клубе.

Более того, в качестве тренера Де Дзерби до этого также не выигрывал трофеев. Будучи футболистом он дважды ставал чемпионом Румынии и обладателем Кубка страны.

Напомним, Де Дзерби стал тренером донецкого клуба летом 2021 года, заменив на своем посту Луиша Каштру.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.