Украина

Специалист высказался о прошедшем матче за Суперкубок.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Украины донецкому Шахтеру (3:0).

"Нечего комментировать, Шахтер был лучше нас. Эта игра могла не проходить, ведь мы выиграли и чемпионат и Кубок. У нас были возможности, но в такой игре многое решает забитый гол. Если бы мы забили первыми, все было бы по-другому. Сразу же стало сложнее играть.

У Шахтера очень хорошие игроки, они сильно играли индивидуально. Мне не понравилась агрессия Шахтера. Зачем со скамейки люди выбегали, бежали к нам в зону? Зачем эта агрессия? Не понимаю этого".

"Пока выполняли то, что я говорил перед матчем, у нас были моменты у ворот соперника. Но затем мы дали им уверенность и пропустили. Пропущенные мячи — это также и тактические ошибки. По мне, при третьем голе был фол в центре поля.

Нас обвиняли в том, что на судей мы давим, но я смотрю по фолам и желтым карточкам, которые показывают нашим игрокам... Думаю, каждый должен смотреть на свою команду. Мы не нарушали фейр-плей".

"Я поздравляю Шахтер, это хорошая команда. Что касается моих парней, которые вышли на замены, то они не могли многого поменять, ведь вышли при счете 0:3.

Через 11 дней мы сыграем в чемпионате и надеюсь, что не будет такой агрессии. Праздник был испорчен этой агрессией, не помню, когда видел последний раз такое, чтобы люди выходили на поле со скамейки запасных ", — сказал Луческу.