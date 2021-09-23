Украина

Наставник "горняков" оценил победу над Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Динамо в рамках Суперкубка Украины (3:0).

"Очень рад этой победе, рад за свою команду, ведь они в прошлом сезоне не выиграли ничего. Рад за президента, рад за всех работников, за фанатов, за болельщиков из Донецка, которые не могли разделить эту победу с командой.

Но это только первый шаг, у нас еще много матчей впереди. Скоро важный поединок чемпионата, а мы хотим побеждать всегда. В футбол можно играть ногами, но мы играем умом и сердцем. Мои ребята верят в себя, они сильные футболисты".

Не думаю, что матч будет таким же. Они очень сильная команда, чемпионы прошлого сезона. Думаю, они фавориты нашего противостояния. Но мы должны показать, что мы также хотим стать лучшей командой, чемпионом", — сказал Де Дзерби. "Николай Матвиенко — грандиозный футболист. Я хочу видеть его в каждом матче таким, как сегодня. Его уровень очень высокий, он очень хорош, особенно его характер. Я даже сказал, что перед следующим матчем разобью ему голову, чтобы он играл также, как сегодня.