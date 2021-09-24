Украина

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В рамках 1/16 финала Кубка Украины Горняк-Спорт в Горишних Плавнях в домашних стенах уступил ПФК Львов (0:2).

Форвард "золотых львов" Назарий Ныч и полузащитник Алексей Довгий еще до перерыва отметились забитыми мячами, что позволило их команде спокойно контролировать игру во второй половине.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Горняк-Спорт — ПФК Львов 0:2

Голы: Ныч, 27, Довгий, 45+1.

Горняк-Спорт: Климов — Шинкаренко, Никитюк, Сафиханов, Чуев, Романов (Яворский, 71), Твердохлеб (Кожевников, 46), Семка (Альвес Да Коста Жуниор, 57), Ямполь (Мильченко, 52), Кулаковский (Пономарь, 71), Понедельник.

ПФК Львов: Ильющенков — Романчук (Зозуля, 86), Махмутович, Якимец, Политыло (Крушинский, 69), Брикнер, Грисьо (Бусько, 46), Довгий, Чирьяк, Нич (Семенов, 60), Эрнест (Ременяк, 29).

Предупреждения: Никитюк — Эрнест, Крушинский, Бусько.