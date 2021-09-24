Украина

Наставник Миная прокомментировал вылет его команды из Кубка Украины.

В рамках 1/16 финала Кубка Украины участник Премьер-лиги закарпатский Минай неожиданно потерпел поражение в игре против Альянса из Липовой Долины (2:3), в результате чего был вынужден покинуть розыгрыш турнира на столь ранней стадии.

Альянс — Минай 3:2 Видео голов и обзор матча Кубка Украины

После финального свистка, главный тренер закарпатской команды Василий Кобин прокомментировал неудачное выступление своей команды.

"Трудно сейчас комментировать то, что было на поле. Если брать в целом, мы начали уверенно, забили два быстрых мяча. У нас играли футболисты, которые имеют меньше игровой практики. В основном это молодые игроки, уровень которых мы хотели посмотреть в кубковом матче. Они достаточно неплохо себя проявили, но в какой-то момент потеря концентрации привела к пропущенному голу.

Этот гол добавил Альянсу уверенности. Плюс трибуны, которые начали их подгонять. Все это привело к такому счету. Второй тайм в нашем исполнении был хорошим. Вышли несколько игроков, которые имеют больше игровой практики. Мы создали 3-4 голевых момента, которые надо было реализовать. Но мы не забили, в конце матча допустили ошибку в обороне и проиграли поединок.

Даже если бы Селезнева не дисквалифицировали, с первых минут он бы не появился, потому что мы планировали сделать ротацию и дать сыграть футболистам, которые не играли против Ворсклы.

Мы работаем с командой три месяца, я еще знакомлюсь с игроками. Мне нужно понимать их уровень. А если им не давать играть, то мы не можем в тренировочном процессе увидеть, кто на каком уровне находится. Сегодня была кубковая игра и мы воспользовались этой возможностью, дали молодым ребятам сыграть.

Эта игра будет для нас "звоночком". Мы выигрывали 2:0 в матче против Черноморца, и свели его к ничьей, а сейчас вообще проиграли. Поэтому нам есть над чем подумать", — подытожил украинский специалист.

Следующим матчем для закарпатского Миная станет домашняя игра в рамках девятого тура УПЛ против ПФК Львов.